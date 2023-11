Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)DEL 24 NOVEMBREORE 19.35 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONESULLA A1NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA VIA CASSIA E VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E VIA TUSCOLANA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRABE LE DIREZIONI INFINE SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO GRAZIE PER ...