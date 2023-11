Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)DEL 24 NOVEMBREORE 11.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral