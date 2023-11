Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)DEL 24 NOVEMBREORE 8.30 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD A APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E CASSIA BIS ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SEMPRE VERSOCODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEFDE VERO L’EUR DA ...