Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 24 novembre 2023)DEL 20 NOVEMBRE ORE 13.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA APPIA E CASILINA IN INTERNA E CODE PER INCIDENTE AL KM 30+000 TRA CASILINA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 TRA TOR VERGATA E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA ...