Verstappen | «Chi se ne frega di quanto guadagno | se la Formula 1 continua così smetto»

(Di venerdì 24 novembre 2023) Maxs’è rotto le scatole. Sarà che vince sempre lui. Intanto però il campione del mondo che aveva detto di sentirsi un clown a Las Vegas (“qui è 99% spettacolo, e 1%”) raddoppia le accuse in un’intervista esclusiva al Telegraph prima del Gran Premio di Abu Dhabi. Ce l’ha un po’ con tutto: i circuiti cittadini, le gare sprint e il calendario in generale. “Siamo a un punto di svolta. In termini di circuiti, per me le piste vere sono sempre più divertenti da guidare. La gente può dire quello che vuole sui circuiti cittadini. Ma alla fine, non è questo il posto a cui appartiene una vettura diUno. L’ho detto a Stefano Domenicali. Penso che sia molto importante che i piloti parlino della necessità di mantenere vere le corse. E che non sia solo una questione di spettacolo esterno. Dobbiamo concentrarci sullo ...