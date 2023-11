Verona-Lecce | probabili formazioni | orario | dove vederla in tv e pronostico

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lunedì scoppiettante in Serie A per la 13ª giornata con sfide interessanti valide anche per la zona salvezza. Nel primo posticipo in campopronte a affrontarsi in una gara già molto importate per evitare la retrocessione. L’Hellas è in piena crisi e reduce da sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. In difficoltà anche ile la distanza dalla zone rossa è distante appena 5 punti., le(3-4-2-1): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric. Squalificati: Faraoni Indisponibili: Dawidowicz(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. Squalificati: Ramadani ...