“Venivo fatta fuori perché non c’era la mia taglia” | Nadia Rinaldi sul bullismo subito per il peso

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ospite da I Lunatici su RadioRai2,, oggi 56 anni, ha raccontato le sue difficoltà presenti e passate nel mondo del cinema, legate in particolare al suo aspetto fisico. “Negli anni houna grande trasformazione fisica, sono tornata con ilnella norma e questo crea difficoltà nell’assegnarmi dei ruoli”, così ha esordito l’attrice, spiegando di essere rimasta “intrappolata” nei suoi vecchi personaggi. L’attrice ha infatti spiegato come, nonostante il suo aspetto fisico sia cambiato, lei sia ancora considerata “la cicciottona – termine utilizzato dastessa – moglie di De Sica”. Vi raccomandiamo... Debra Messing: "Quando dimagrii troppo ...

Martina Stella: "Mamma imperfetta chi"

Se a 16 anni l'avesseroscegliere tra una carriera e una vita sentimentale felice "A quell'eta avrei scelto sicuramente la carriera. Avevo bisogno di esprimermi e anche di lavorare:da ...

Nadia Rinaldi: "Venivo bullizzata dalle colleghe" Trash Italiano

Nadia Rinaldi rivela: «Sono stata bullizzata dalle colleghe per il peso e fatta fuori da alcuni film perché... Corriere della Sera

Open Arms: parte civile, 'agenda teste Richard Gere si libererà tra febbraio e marzo'

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "Lo staff di Richard Gere ci ha segnalato che il teste potrà venire in aula tra il mese di febbraio e marzo, in base alla sua agenda personale". A dirlo, in aula, è la p ...

Alex Perfume: intervista esclusiva al Divulgatore Olfattivo più seguito d’Italia!

alex perfume social intervista instagram tiktok fragrantica chanel allure acqua di giò note olfattive linea di profumi ...