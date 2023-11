Vanessa Incontrada felice come non mai | Dopo il body shaming ritrova la serenità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Negli ultimi anniè stata vittima di, ma oggi si mostra piùche mai sui social, postando su Instagram uno scatto in compagnia di suo marito Rossano Laurini.aver smesso per circa un anno di postare scatti sulla sua pagina Instagram, finalmente la conduttrice televisiva torna, più sorridente che mai, a condividere la sua vita personale con i suoi follower.vittima diDa anni la bellissima conduttrice è presa letteralmente di mira dagli haters a causa del cambiamento del suo fisico. La gravidanza ha fortemente cambiato la sua silhouette che non è più quella di un tempo. Le sue curve sono diventate morbide e voluttuose, i fianchi abbondanti, ...