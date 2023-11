Valorizzazione dei Borghi attraverso l' arte presepiale Ad Altavilla Silentina L' Angolo del Presepe

Confindustria Nautica: in Ddl il fondo per la rottamazione dei motori marini, misura attesa

9 del Ddl 'Disposizioni organiche per la, la promozione e la tutela del made in ... Criteri e modalità di erogazionecontributi saranno stabiliti con decreto dello stesso Mimit. 'Le ...

ACT - Valorizzazione dei centri storici minori ... professioneArchitetto

Bosco, forestazione e territorio La giusta via tra ambiente e ... Regione Piemonte

GAL: sviluppare le aree rurali per fare crescere i territori

Che si inserisce anche in un periodo storico, dopo la pandemia, nel quale l'attenzione per il paesaggio rurale è cresciuta insieme all'interesse per le aree che non sono metropolitane e possono ...

Cina: la mostra 'I doni degli Dei. L’Apulia felix tra greci, indigeni e romani' chiude a Nanchino. L’8 dicembre l’inaugurazione a Canton

NANCHINO - Si è tenuta questa mattina all'Oriental Metropolitan Museum di Nanchino, in Cina, la cerimonia di chiusura della mostra “I doni degli Dei. L’Apulia felix tra greci, indigeni e romani” inaug ...