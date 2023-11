Valmontone | picchia da anni la moglie | che alla fine lo denuncia | “Temo per la mia vita”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023) I Carabinieri della Stazione die i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, hanno arrestato un 61enne originario della provincia di Foggia, ma residente a, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. E’ successo nella serata di ieri, giovedì 23 novembre 2023. Dramma sfiorato a: uomo entra in chiesa con bombola del gas e minaccia di farsi esplodere Una donna italiana di 66, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, per essere medicata per delle lievi lesioni riportate, guaribili in sei giorni, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri diper chiedere aiuto. Ai Carabinieri hato di subire daaggressioni verbali per ...