Vacanze di Natale | come rimanere in forma grazie allo sport

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 24 novembre 2023) Life&People.it Ormai manca davvero poco alle tanto attesedi, un momento nel quale si ritorna in famiglia per riassaporare il calore di casa, stare con gli affetti più cari e rivedere i propri amici. C’è una cosa però che in questi momenti, anche per chi ha pochi giorni di ferie, non manca mai: le grandi abbuffate. Di solito trae Capodanno le occasioni di convivialità sono tante e continue e con l’arrivo dell’anno nuovo si pensa subito arimediare e smaltire gli eccessi. Ma perché non pensarci prima ed approfittare delleper fare un po’ di sano movimento? All’aria aperta o, se fa troppo freddo, anche in casa; basta davvero pochissimo.faredurante ledi? Che sia in ...