Uomini e Donne | Armando Incarnato spiega perché è stato assente fino ad ora e rivela cosa aveva da chiarire con Ida Platano

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha fatto decisamente sentire la sua assenza durante questa prima parte della nuova stagione di. Il cavaliere partenopeo infatti inizialmente non ha preso parte alle registrazioni del programma. Questo ha nettamente diviso il pubblico sia da casa che in studio. Da una parte chi era felice della sua assenza, dopo ben 6 anni da quello studio; dall’altra invece in molti reclamavano il suo ritorno in quanto uno tra i pochi ad essere sincero e schietto, nel bene e nel male. Ed ecco qui che durante le ultime registrazioni la seconda fetta di pubblico èaccontentato. Finalmenteha infatti fatto il suo ritorno a. Ma come mai ècosì a lungo ...