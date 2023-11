Univisión abbraccia Trump | svolta a destra del grande gruppo televisivo?

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Tutto ciò che dovete fare è guardare i proprietari di. Sono imprenditori incredibili, e io gli piaccio”. Così Donald, ex presidente degli Usa, mentre rispondeva a una domanda fattagli dal giornalista Enrique Acevedo della piùrete televisiva in spagnolo negli Usa. Il complimento diriflette un cambiamento totale nei rapporti con(la piùrete televisiva americana in lingua spagnola). Nella campagna elettorale del 2020 l'allora candidato repubblicano aveva etichettato la rete nazionale in lingua spagnola come “una macchina di propaganda di sinistra e portavoce del Partito Democratico”.avrebbe detto ai suoi consiglieri che l'avrebbero trattata come si meritavano. Da non dimenticare che il tycoon aveva iniziato la prima ...