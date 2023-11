Unità 504 | il gruppo d' élite dei servizi segreti | Idf | ecco l' arma più potente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) C'è un'd'dell'esercito israeliano che si è rivelata fondamentale nella guerra contro Hamas a Gaza: l'504. Si tratta di un reparto segreto dello spionaggio militare, AMAN, composto da centinaia di operativi: agentimilitari dispiegati sul campo di battaglia con il compito non solo di combattere, ma anche di avvalersi dei dati raccolti da due diverse strutture militari interne: l'Elint (l'intelligence elettronica) e il Comint (l'intelligence delle comunicazioni). La 504 interviene spesso con l'ausilio della “Sayet Maktal”, l'scelta antiterrorismo dell'esercito, e analizza i dati sensibili, interroga i prigionieri e partecipa in prima linea alle operazioni anti Hamas e anti Jihad Islamica. L'504 come ci rivela una fonte riservata, «collabora anche ...