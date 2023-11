Unica | Ilary Blasi | «Totti ha giurato davanti ai nostri figli che la storia con Noemi era inventata | mi ha umiliata come donna e come madre»

Unica - Ilary Blasi : «Così ho scoperto Totti e Noemi Bocchi - mi ha umiliata come donna e come madre». Poi - le lacrime per il tradimento

Omicidio Giulia Cecchettin, la chiamata al 112 e il sopralluogo che non c'è stato

Articoli più lettiBlasi nel trailer di: "Ho sposato Francesco Totti per amore non per soldi, poi è diventato un marito diverso" di Concetta Desando La testimonianza: "Filippo Turetta in ...

Ilary Blasi Unica docufilm Netflix: quando esce. Video AMICA - La rivista moda donna

Ilary Blasi nel trailer di Unica: "Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere" La Gazzetta dello Sport

Ilary Blasi: “Così ho scoperto Totti e Noemi insieme, mi ha umiliata come donna e come madre”

Nel docufilm Unica Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio in merito ai motivi che hanno condotto lei e Totti a dirsi addio.

Unica, Ilary Blasi: «Così ho scoperto Totti e Noemi Bocchi, mi ha umiliata come donna e come madre». Poi, le lacrime per il tradimento

L'attesa è finita. È arrivato il 24 novembre, giorno dell'uscita del documentario "Unica", nel quale Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine ...