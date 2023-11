Unica | Ilary Blasi rivela che fine hanno fatto i Rolex di Totti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023), il documentario Netflix in cuiracconta la sua versione della storia del divorzio da, risponde alla domanda che si sono fatti tutti: che, documentario Netflix dal 24 novembre in streaming, è una lunga intervista di 80 minuti in cuiracconta i suoi 20 anni di matrimonio con Francescoe spiega il motivo del divorzio. La separazione di, ufficializzata a luglio 2022, ha colpito particolarmente gli Italiani. Soprattutto la gente di Roma. Molto prima dei Ferragnez a Milano, Francescosono stati la ...