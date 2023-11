(Di venerdì 24 novembre 2023) È finalmente disponibile su Netflix "", il docufilm dedicato a, in cui la showgirl parlafine del suo matrimonio con Francesco. Le rivelazioni...

Chanel Totti, dedica da brividi a Ilary Blasi dopo l'uscita di 'Unica'

ROMA - Nel giorno in cui Netflix ha rilasciato il docufilm '', dedicato a Ilary Blasi che ha raccontato la sua verità sul modo in cui è finito il matrimonio con Francesco Totti , sono stati migliaia i commenti sui social in cui gli utenti si sono divisi ...

Chanel Totti, il messaggio a Ilary Blasi dopo l'uscita di Unica: «Fiera della donna che sei». Frecciata a papà ilmessaggero.it

Chanel Totti, dedica da brividi a Ilary Blasi dopo l'uscita di 'Unica' Corriere dello Sport

Unica, Chanel Totti sostiene la mamma Ilary Blasi: «Fiera della donna che sei». Frecciatina al papà

È finalmente disponibile su Netflix "Unica", il docufilm dedicato a Ilary Blasi, in cui la showgirl parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Le rivelazioni ...

Unica, Ilary Blasi: «Noemi Totti giurò davanti ai nostri figli che era tutto falso. L'investigatore si fece sgamare...»

Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex capitano e l'ex letterina. Copertine, fiumi di inchiostro, foto e video. La coppia più in vista e ammirata dello showbiz. Vent'anni ...