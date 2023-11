Un’altra ragazza scomparsa Nuovo giallo in Italia | Kimberly | 20 anni | non dà notizie da giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) C’è grandissima apprensione per una giovane di appena 20Bonvissuto,nel nulla da cica 4. L’ultimo contatto risale allo scorso 20 novembre, poi la madre dellanon ha avuto piùdella figlia e la sua preoccupazione aumenta di ora in ora. Pare che lei avesse celato ai suoi familiari cosa dovesse realmente fare quella sera, ma successivamente si è scoperta la verità. E ora quindi c’è il timore che possa essere successo qualcosa di negativo.Bonvissuto ènel nulla dal paese di Busto Arsizio, in provincia di Varese, e immediatamente è stato lanciato l’appello soprattutto dalla madre Graziana Tuccio, la quale ha contattato le forze dell’ordine che si sono subito messe alla ricerca della ...