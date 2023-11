Una strana coppia in scena al Manzoni

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Chissà se Neil Simon, mentre scriveva la sua commedia teatrale “La”, si immaginava che da quel copione ne sarebbe nata una brillantissima commedia rappresentata a Broadway, un film leggendario, una sit-com, ancora repliche a Broadway e al West End, riadattamenti teatrali in tutto il mondo. La trama è probabilmente nota ai più. Siamo a New York negli anni Sessanta, in un salotto intriso di fumo e umidità cinque amici giocano a poker (appuntamento fisso dei loro venerdì sera) nell’appartamento di Oscar Madison, uomo che dopo il divorzio ha trasformato la sua abitazione in un covo di sciattume, sporcizia, disordine, vivande ammuffite e scadute. Quando il suo migliore amico, Felix Unger, viene sbattuto fuori di casa dalla moglie, Oscar gli propone di trasferirsi per un po' da lui. “Peccato” che Felix sia esattamente l’alter ego di Oscar, ...