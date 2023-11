Una Nessuna Centomila – In Arena | sold out e seconda data | i biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo ilout della prima, raddoppia l’evento Una– In, organizzato contro la violenza sulle donne, il cast e iRaddoppia a grande richiesta Una– In, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne: allaout all’di Verona di sabato 4 maggio 2024 si aggiunge la nuovadi domenica 5 maggio. Le prevendite per il concerto del 5 maggio sono disponibili da oggi alle ore 14.00 su Ticketone, Ticketmaster, Clappit e sui circuiti di vendita abituali. Il cast dellaLa nuovadi ...