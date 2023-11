Un tunnel sottomarino tra Russia e Crimea | il piano segreto è stato svelato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel mese di ottobre, uomini d'affari russi e cinesi con legami con il governo hanno discusso segretamente i piani per costruire unche collegherebbe lacon lae hanno creato un «consorzio» per questo scopo. «I colloqui, che includevano incontri a fine ottobre, sono stati stimolati dalle crescenti preoccupazioni russe circa la sicurezza del ponte di 11 miglia sullo stretto di Kerch», la rivelazione del Washington Post. Le e-mail circolate tra i funzionari del consorzio nelle ultime settimane menzionano incontri con delegati cinesi in. In uno di essi, datato 4 ottobre, la Chinese Railway Construction Corporation (CRCC) viene descritta come «pronta a garantire la costruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali di qualsiasi complessità nella regione della ...