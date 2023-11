Un prodigio da 100 gol all' anno | Milan | Stefano Pioli si aggrappa al baby fenomeno Camarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Non c'è Giroud? E allora perché non proviamo 'sto ragazzino?». È una domanda che rimbalza da qualche giorno tra le chat deiisti, nei bar, dal panettiere, per strada. Ovunque. E ora che anche Okafor (lesione al bicipite femorale, ndr) si è unito alla via crucis di infortunati rossoneri sguarnendo pressoché completamente il reparto offensivo, il suo turno è arrivato. Alla veneranda età di 15 anni, otto mesi e 15 giorni. Il ragazzino è Francescodi nascita 2008 (duemila-e-otto), professione attaccante. Segni particolari: spietata macchina da gol. Il suo biglietto da visita, alle soglie del calcio dei grandi, è un'implacabile sete di gonfiare la rete. Oltre 500 palloni buttati in fondo al sacco nelle prime cinque stagioni di giovanili con la maglia del. Ovvero 100 gol all'. ...