Un processo di pace a Gaza può passare solo per gli Stati arabi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non sembrano né gli Usa né tantomeno l'Ue a poter assumere la guida. Oggi i paesi mediorientali sembrano profondamente interessati alla stabilità regionale e più capaci di agire collettivamente. Alcune ipotesi su come ottenerla e come garantire la partecipazione palestinese alla costruzione della propria nazione