Un “posto occupato” in pubblico per ricordare le donne uccise | la campagna contro la violenza | “Così l’assenza diventa presenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un signore si siede su una poltrona nella platea di un teatro. Ilaccanto a lui è vuoto. C’è solo un cartello con un logo e una scritta che recita “”. L’uomo torna a casa, si informa e scopre che quel foglio appartiene a unadi sensibilizzazioneladi ogni genere. “” è un’iniziativa gratuita nata in provincia di Messina da un’idea di Maria Andaloro nel 2013. Con la sua semplicità e immediatezza, lata virale su Internet in poco tempo: basta scaricare, stampare la locandina – disponibile sul sito in varie lingue tra cui inglese, spagnolo e arabo – e posizionarla in un luogo che per una donna uccisa aveva un significato importante. “Quel ...