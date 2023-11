Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione di un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri nel primo piano È iniziato alle 6 del mattino ora italiana il cessate il fuoco di almeno quattro giorni tra la massa di Israele a Gaza Come previsto dall’accordo ha provato a mercoledì però la tregua lo scambio tra ortaggi italiani detenuti in palestra inesi oggi pomeriggio liberati i primi 13 stati per lo più donne bambini le 50 previsti dall’accordo in seguito Torneranno in libertà anche 39 donne minorenni palestinesi detenuti in Israele dei circa 150 previsti la sospensione temporanea delle ostilità dovrebbe andare anche i confini settentrionali di Israele con il Libano dopo i ripetuti scontri a fuoco fra l’esercito hezbollah libanesi ma sono una breve pausa prima ...