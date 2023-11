Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale è iniziato alle 6 del mattino ora italiana il cessate il fuoco di almeno quattro giorni tra hamas e Israele a Gaza come previsto dalla corda provato mercoledì 13 quello scambio tra ortaggi italiani detenuti palestinesi oggi pomeriggio liberati i primi 13 ostaggi Però più donne e bambini dei 50 previsti dall’accordo in seguito Torneranno in libertà anche il 39 donne e minori palestinesi detenuti in Israele dai circa 150 previsti temporali e l’ostilità dovrebbe riguardare anche il confine settentrionale di Israele con il Libano dopo i ripetuti scontri a fuoco fra le pareti ma solo una breve pausa prima di altri due mesi di guerra prevede il Ministro della Difesa israeliano Andiamo in Irlanda tre bambini accoltellati in ...