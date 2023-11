Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi nella striscia di Gaza la tregua di 4 giorni tra Israele e hamas durante la quale saranno liberati 50 ostaggi italiani i primi 13 lasceranno Gaggia nel pomeriggio a quanto prevede l’accordo entrata in vigore alle 7 ora locale 6 in Italia il servizio carcerario israeliano ha già avviato il processo di liberazione dei prigionieri palestinesi nel frattempo i primi camion a parte del convoglio di aiuti umanitari di schiena dopo l’inizio della tregua sono entrati attraverso il valico di rafah difficile dire se la tregua resisterà secondo fonti di amasse nella zona l’esercito italiano ci sarebbe Infatti scontrato con i palestinesi che stavano via Altinate della striscia contro gli ordini militari le fonti affermano che due persone sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco nella zona ...