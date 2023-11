Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Venerdì 24 novembre al microfono Giuliano Ferrigno iniziato alle 6 del mattino ora italiana il cessate il fuoco di almeno quattro giorni tra hamas e Israele a Gaza come previsto dalla corda provato mercoledì però non è quello scambio tra un italiani detenuti palestinesi oggi pomeriggio liberato i primi 13 stati Però più donne e bambini le 50 previsti dall’accordo in seguito Torneranno in libertà anche il 39 donne minorenni palestinesi detenuti inizio dei circa 150 previsti temporali e l’ostilità dovrebbe riguardare anche i confini settentrionali di Israele con il Libano dopo i ripetuti scontri a fuoco fra l’esercito Yes bolla libanesi sono una breve pausa prima di altri due mesi di guerra prevede il Ministro della Difesa israeliano Andiamo in Irlanda tre bambini accoltellati in fuori da una scuola voci ...