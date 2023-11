Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Filippo Torretta avrebbe acquistato on-line del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò Venezia dove Giulia cecchettin subito ultima fate dell’aggressione il particolare di cui ha dato conto oggi la stampa viene confermato da fonti vicina l’inchiesta sull’omicidio della 22enne ti prende inoltre che questo acquisto sarebbe stato effettuato 2-3 giorni prima del 11 novembre di inquinanti sono al lavoro per valutare di contestare a Torretta al l’aggravante della premeditazione e anche il reato di occultamento del cadavere la presidente del consiglio Giorgia Meloni alla fiera di ha firmato l’accordo per la coesione con la Regione Veneto la premier ha partecipato al job e Orienta salone dedicato orientamento ...