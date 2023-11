Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale Rai pagato domani in Italia Filippo Torretta è il 22enne che attualmente si trova nel carcere di Ale in Germania accusato di omicidio volontario e sequestro di persona nel caso di Giulia Cecchetti nel frattempo si continua a cercare di capire perché dopo la telefonata di allarme fatta la notte del 11 novembre al 112 alle 23:18 dal vicino di casa che aveva sentito le urla della ragazza nel parcheggio vicino nessuna fattura sia arrivata in via Aldo Moro fonti dell’arma hanno fatto sapere che al momento non ci sono fascicoli aperti in procura relativi alla chiamata che non esiste una seconda telefonata al 112 da un vigilante abbiamo ora Dublino scontri e violenze ieri sera dove l’uomo qualche ora prima aveva accoltellato tre bambini una donna di fronte alla scuola elementare prima di essere Travolta ferita è bloccato da diversi passanti lagarda ...