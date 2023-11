Ultime Notizie Roma del 24-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in alle 6 italiane 7 locali è scattato il cessate il fuoco tra Israele e hamas Gaza Per consentire lo scambio di ostaggi dello stato ebraico con detenuti palestinesi in entrambi i casi donne i bambini dopo l’inizio della tregua però la Iron Dome Israele hanno intercettato un razzo sparato dalla Striscia nel pomeriggio saranno liberati 13 ortaggi israeliani i primi di una lista di 50 già in mano Alitalia Oh in cambio di 39 stati ebraico bombarda postazioni via Bolla non citato nell’accordo in Libano dopo il lancio di numerosi missili da parte del gruppo Sita contro il territorio di Israele intanto a Gaza sono entrati i primi aiuti umanitari attraverso il valico di rafah nel corso dell’intera giornata arriveranno nella striscia circa 200 i mezzi carichi di cibo medicine ...