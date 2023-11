Ultima chiamata per Istanbul | la recensione del nuovo film turco su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ilper, 2023. Regia: Gönenç Uyan?k. Cast: K?vanç Tatl?tu?, Beren Saat. Genere: Romantico. Durata: 91 minuti. Dove l’abbiamo visto:. Trama: Due sconosciuti s’incontrano all’aeroporto di New York davanti al nastro trasportatore dei bagagli. Lui la guarda e sembra essere immediatamente attratto dalla giovane donna che attende trepidante la sua valigia gialla. Tra di loro solo degli sguardi sfuggenti, tipici di chi non si conosce e non sarà destinato a farlo. Nonostante questo, però, sembra che tra i due sia scattata una piccola scintilla che prende sempre più forza quando il giovane uomo decide di correre in soccorso della bella sconosciuta in difficoltà. La donna, infatti, ha dei problemi con la sua valigia, presa per errore da un altro passeggero. Al suo interno ...