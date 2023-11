UeD | Ida è la prima tronista Over | la reazione dell’ex e del figlio

Uomini e Donne, quanto guadagna tronista: cachet di Armando e Ida

Platano, quanto guadagna la tronista a Uomini e Donne . Chi partecipa apercepisce davvero un compenso . Quanto ti pagano per partecipare a Uomini e Donne . Quanto prende Gemma Galgani a ...

Ida: le prime parole - Uomini e donne Clip | Witty TV Witty TV

Armando Incarnato sulla sua assenza a U&D: ‘Mi ha fatto male rinunciare al programma’

Il cavaliere del trono over ha spiegato in un intervista per quale motivo ha rinunciato a prendere parte al noto programma per un periodo ...

UeD, Ida tronista: reazione del figlio e Marcello rompe il silenzio

La Platano si svela sul suo nuovo percorso sul Trono e, intanto, il suo ex Marcello Messina svela cosa pensa della novità ...