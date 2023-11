Ue | Fazzolari | ' troveremo intesa Patto Stabilità | Italia conta non più ancillare come con Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “A Berlino è andata benissimo eun'suldi”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, in un colloquio con 'Il Foglio'. La firma del Piano d'azione con Olaf Scholz “è stata - per, fedelissimo della premier Giorgia Meloni - la dimostrazione che con la Germania, ma anche con la Francia, adesso possiamo trattare da pari a pari. Senza timori reverenziali”. A chi gli domanda se ora, una volta arrivati al governo, siano diventati pragmatici e realisti, "no - replica -. Le ribalto il punto di vista. L', con il Pd, si è sempre accodata alfranco-tedesco per garantirsi un minimo di sopravvivenza e agibilità politica. E in alcuni casi, ...