Ue-Cina | il de-risking va di traverso a Xi Rischio flop al vertice

(Di venerdì 24 novembre 2023) È possibile che il prossimotrae Unione europea – il primo dalla pandemia, in agenda per il 7-8 dicembre – si risolva in un nulla di fatto, a poche settimane dal relativo successo di quello tra Joe Biden e Xi Jinping. A rivelarlo è Politico, secondo cui Pechino (che ospiterà il summit a cui parteciperanno Ursula von der Leyen e Charles Michel) non avrebbe proposto una bozza di dichiarazione congiunta, come richiede la prassi. L’assenza di un impegno diplomatico congiunto indicherebbe un netto raffreddamento nella relazione; non che la traiettoria non fosse visibile. Se la détente tra Usa epuò essere vista come la stabilizzazione di una relazione molto tesa, le ultime interazioni tra Pechino e Bruxelles disegnano una parabola calante. La prima vera avvisaglia è arrivata nel 2021, quando il Parlamento Ue decise di ...