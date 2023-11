Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tre velivoli anche sull'oblast meridionale di Volgograd. Il ministero della Difesa di Mosca non ha fornito informazioni su danni o vittime Laha affermato di aver abbattuto 13e altri tre sull’oblast meridionale di Volgograd nella notte. Il ministero della Difesa russo non ha fornito informazioni su danni o vittime. L’oblast di Volgograd, che ospita la base aerea di Marinovka, si trova a circa 300 chilometri dal confine con l’. La scorsa settimana, una base militare è andata in fiamme dopo un’esplosione nella città di Kotluban, sempre nella regione di Volgograd, secondo i canali Telegram locali. Mosca bombarda 8 comunità nell’oblast di Sumy Le forze russe hanno bombardato otto comunità nell’oblast di Sumy nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito ...