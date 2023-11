Turetta verso l' interrogatorio | Nuove contestazioni | la posizione si aggrava

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Filippoarriverà sabato 25 novembre in Italia. L'di garanzia per il 22enne arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin non ci sarà "prima di lunedì", fanno trapelare fonti legali.arriverà a Venezia con un volo in arrivo da Francoforte. Quando metterà piede sul suolo italiano riceverà l'ordinanza di custodia cautelare, negli uffici della polizia di frontiera. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Il rientro in Italia deve essere comunicato ufficialmente alla cancelleria del gip di Venezia Benedetta Vitolo che deve concedere il tempo ai difensori, gli avvocati Giovanni Caruso ed Emanuele Compagno, di leggere gli atti sul caso, quindi può procedere a comunicare alle parti la data dell'da svolgersi entro cinque giorni a partire da sabato. ...