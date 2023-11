Tumori | Corradini Sie | “Car-T hanno sostituito trapianto in linfomi resistenti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – “Prima della disponibilità delle Car-T cell, alcuni pazienti con linfoma facevano degli schemi di chemio-immunoterapia di salvataggio e poi, in casi abbastanza rari” intorno al “20-25%, se rispondeva” al trattamento, “poteva fare unda un donatore, ilallogenico, che adesso direi è stato quasi completamentedall’utilizzo delle Car-T cell nel salvataggio, perché parliamo di malattie che sono ricadute o che sono refrattarie ai trattamenti chemioterapici, non parliamo delle malattie appena diagnosticate”. Così Paolo, direttore divisione di Ematologia all’ Int di Milano, professore Ematologia università degli Studi di Milano e presidente Società italiana ematologia (Sie), commenta la notizia della recente approvazione al rimborso, in Italia, di axicabtagene ...