Truffe agli anziani | al teatro comunale di Caserta presentato il progetto “Informare per Prevenire”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023). “Glisono il nostro patrimonio più grande, è un dovere proteggerli. Con questorealizzato assieme alla Prefettura, i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine del territorio daranno un prezioso contributo nel trasmettere il proprio know-how al fine di tutelare glidai tentativi di truffa compiuti da persone senza scrupoli. II Comune, poi, si farà promotore, grazie al lavoro della Polizia Municipale euffici del Settore Politiche Sociali, di incontri in presenza con gliper far capire loro non solo come comportarsi in caso di tentativi di truffa, ma anche per aiutarli, dopo eventuali raggiri, a superare il senso di disagio per quanto accaduto”. A dichiararlo è stato il Sindaco di, Carlo Marino, intervenuto ...