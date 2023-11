Tregua Israele - Hamas per 4 giorni dalle 07 | 00 di oggi | il rilascio di 13 ostaggi in cambio di 39 prigionieri palestinesi | Tel Aviv | Breve pausa | poi almeno 2 mesi di guerra

In vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. A Rafah centinaia di persone premono per passare il valico. Attesa per la liberazione di 13 ostaggi

Quattro giorni di stop alle armi. Per oggi previsto il rilascio di 13 israeliani in cambio di 39 detenuti palestinesi. Intercettato un razzo sparato da Gaza dopo inizio. L'Esercito avverte gli sfollati: 'Non tornate nel Nord, la guerra non è ancora finita'. I camion con gli aiuti cominciano ad entrare da Rafah, e centinaia di persone premono per passare il ...

La tregua tra Israele e Hamas in vigore dalle 7 di venerdì, il rilascio dei primi 13 ostaggi Agenzia ANSA

Gaza, scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Scontri a Dublino, auto in fiamme e negozi ... Il Sole 24 ORE

Cessate il fuoco a Gaza: sospensione temporanea degli scontri tra Hamas e Israele

Un cessate il fuoco di almeno quattro giorni è entrato in vigore a Gaza tra Hamas ed Israele, come annunciato dalla radio militare. Nel pomeriggio è prevista la liberazione di 13 ostaggi israeliani, i ...

Mo: Haniyeh, 'tregua a Gaza è vittoria politica di Hamas'

Doha, 24 nov. (Adnkronos) - Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha definito il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza una vittoria politica. In un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Hossein ...