Tregua a Gaza Oggi liberi 13 ostaggi | in tutto saranno cinquanta Israele | La guerra non è finita

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'entrata in vigore di questa "pausa umanitaria", inizialmente prevista per ieri, è scattata come previsto questa mattina, nel 49esimo giorno ditra Hamas e. La prima liberazione degli(13 tra donne e bambini) è prevista intorno alle 16. L'Iran: "Laè un primo passo verso la vittoria dei palestinesi"