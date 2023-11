Tregua a Gaza | cooperante palestinese | “Strade piene di gente | sono tutti felici”

Gaza - al via la tregua. Ostaggi attesi per le 16. Si spera per Avigail Idan - che oggi compie 4 anni

Israele e Hamas avviano la prima tregua nella guerra in corso nella Striscia Gaza

L'Egitto ha riferito che 130.000 litri di diesel e quattro camion carichi di gas saranno consegnati giornalmente adopo l'inizio della, mentre circa 200 camion di aiuti entreranno a...

Iniziata la tregua a Gaza: nel pomeriggio liberi i primi 13 ostaggi e 39 detenuti palestinesi - Media: gli ostaggi arriveranno in Egitto da Rafah - Media: gli ostaggi arriveranno in Egitto da Rafah RaiNews

Medio Oriente, slitta la tregua a Gaza Hamas non ha ratificato l'accordo Agenzia ANSA

Camion con aiuti umanitari e carburante entrano a Gaza attraverso il valico di Rafah

La tregua è scattata alle 7 ora locale e dal valico di Rafah sono entrati nella Striscia camion di aiuti e carburante. "Ci aspettiamo che oggi ne entrino 230" ha detto il portavoce dell'amministrazion ...

Gaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi il rilascio di tredici ostaggi, in tutto saranno 50

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...