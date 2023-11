(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Un risveglio ”senza bombardamenti, senza operazioni israeliane nella Striscia di” quello del primo giorno dinell’enclave. Un giorno dove ”, laesce per strada” e dove i profughi palestinesi che sitrasferiti al sud attraverso i corridoi creati dall’esercito israeliano hanno iniziato ”un cammino nella direzione opposta, verso nord, per andare a vedere cosa è rimasto delle loro case”. Lo racconta ad Adnkronos ilSami Abu Omar da Khan Younis, città che non è stata risparmiata dai raid israeliani nella Striscia di. “Lesonio stradi, ...

Tregua a Gaza, cooperante palestinese: "Strade piene di gente, sono tutti felici"

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...