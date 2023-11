Trasporto marittimo più green | D' Amico “Grande interesse per il biofuel”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro gruppo ormai è giunto alla quarta generazione. Siamo un'azienda consolidata da moltissimo tempo e operiamo a livello internazionale con le nostre navi. Abbiamo due attività principali: una con la flotta di navi per ildi prodotti raffinati liquidi, la D'International Shipping, quotata all'Euronext Star a Milano, quest'azienda computa di circa una quarantina di navi a livello globale; dall'altro abbiamo ildi prodotti di carico secco, non quotato, principalmente impegnato neldi materie prime, carico alla rinfusa come minerali e granaglie, semilavorati quali tubi, rotoli di acciaio, cellulosa, impianti e pale eoliche. Non operiamo più nel traffico dei container se non una piccola attività che abbiamo tenuto in cui ci occupiamo di trasbordi per una ...