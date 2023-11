Trasferta a Castellammare per la Sirio Salerno ’92

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna’92 ancora imbattuta affronterà domani – sabato 25 novembre – il Basket Stabia alla quinta giornata del campionato di B femminile. L’obiettivo è proseguire nella striscia positiva ma senza rilassarsi. Le granatine sono in testa alla classifica da sole a punteggio pieno, le stabiesi invece sono a quota 4 e reduci dalla sconfitta patita sul campo della New Basket Agropoli. Palla a due alle 19 presso la tendostruttura del Liceo Francesco Severi didi Stabia con direzione arbitrale di Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma. “Ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra che gioca con aggressività, tanto carattere e disciplina applicando molto bene ciò che chiede l’allenatore.ha anche una buona corsa ...

La settimana sportiva: Trapani sogna grazie allo Sport - pareggia il Marsala Calcio nel big match contro il Piana

Pareggiano a reti inviolate l'Accademia Trapani e la Folgore Castelvetrano, la prima ina Casteldaccia e la seconda in casa contro il Misilmeri. Vince il2 - 0 in casa contro ...

CATANIA: ritorno in Campania con il dolce ricordo di Caserta e l ... Tutto Calcio Catania

Avellino a Picerno, la difesa bunker contro il superattacco ilmattino.it

Benevento, per l’Osservatorio il derby con la Juve Stabia non è a rischio: ora palla al Gos

Quando tutti temevano l’ennesima trasferta con limitazioni per i tifosi del Benevento, è arrivata una prima buona notizia in vista del derby con la Juve Stabia, in programma il prossimo 3 dicembre all ...

