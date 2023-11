Traffico Roma del 24-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna si sta in coda per incidente tra l’uscita Trionfale Flaminiain coda sulla tangenziale Tra l’uscita di via Tiburtina Nomentana a causa di un incidente in direzione stadio coda perin via del Foro Italico tra Corso di Francia è l’uscita di via delle Valli direzione San Giovanni sulla Flaminiarallentato tra Corso di Francia Il centro Rai di del raccordo fuori raccordo lungo la Cristoforo Colombo auto in fila per incidente avvenuto tra Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia per lavori di manutenzione chiusura notturna di via Pinciana dalle 21 fino alle 6 che tratto tra via Giacomo Puccini e piazzale Brasile Inoltre per consentire l’allestimento delle luminarie natalizie chiusura notturna di via del ...