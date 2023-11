Traffico Roma del 24-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda per incidente sulla carreggiata interna tra le uscite Laurentina e la via del Mare Sempre lungo la carreggiata interna si sta in coda per incidente tra l’uscita Trionfale e Flaminia ancora internarallentato tra l’uscita Nomentana e Prenestinain coda sulla Cassia bis è tra il raccordo è l’uscita per Castel de’ ceveri direzione sulla Flaminiarallentato tra Corso di Francia Il centro Rai direzione del raccordo tu via del Foro Italicoin coda tra la Farnesina e via della Moschea direzione San Giovanni fuori raccordo lungo la Cristoforo Colombo auto in fila per incidente avvenuto tra Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia per lavori di manutenzione chiusura notturna di via Pinciana questa sera ...