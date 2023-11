Traffico Roma del 24-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione sul Raccordo Anularee code a tratti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione per Napoli in interna tra via Cassia e via Salaria ed ancora rallentamenti tra Bufalotta e via Prenestina sempre in interna auto in coda per incidente tra via Laurentina e laFiumicinointenso incolonnamenti in uscita dalla città su via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare sulla tangenziale est auto in coda tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni mentre verso lo stadio Olimpico rallentamenti tra via Prenestina e del Bivio A24 e sul tratto Urbano della A24e rallentamenti tra la tangenziale est e Tor Cervara verso Tivoli per i dettagli di queste altre notizie potete ...