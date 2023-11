Traffico Roma del 24-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione anche anella giornata internazionale contro la violenza sulle donne Dalle 14:30 un corteo partirà dal Circo Massimo e arriverà a San Giovanni passando per via di San Gregorio via Labicana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto il percorso di 20 linee della trasporto pubblico Sara deviato le leggo in dettaglio sul sitomobilita.it le altre notizie questa sera dalle 21 per lavori stradali in via Lucio Sestio da via Lemonia via Marco Valerio Sara deviata la linea 557 diretta Torre Maura sempre dalle 21 cantiere anche sulla pavimentazione di via Pinciana la strada sarà chiusa fino alle 7 di domani tra del Brasile via Puccini dalle 21 sarà deviata la linea 52 su via Puccini Corso d’Italia e piazzale del Brasile In ...