Traffico Roma del 24-11-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luceverdedai trovati dalla redazionesul Raccordo Anulare con lunghe code tra Pontina e Appia in carreggiata esterna riaperta la galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni chiusa in precedenza per problemi al manto stradale in città riaperti diversi cantieri a riguardo sono tornate percorribili via di Vigna Fabbri via Giovanni Villani via Labico via dei Pioppi e via Giovanni Andrea scartazzini per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it nematodi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità